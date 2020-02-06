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Заводи "Укрспирту" почнуть готувати до приватизації вже...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 19 лют, 2020 11:48
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства передасть до Фонду державного майна перші заводи "Укрспирту", які підлягають приватизації, в травні поточного року.
Дивися повний текст Заводи \"Укрспирту\" почнуть готувати до приватизації вже в травні - Мінекономіки
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Додано: Сер 19 лют, 2020 11:49
были заводы.. - и нет заводов
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