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Заводи "Укрспирту" почнуть
готувати до приватизації вже...

Заводи "Укрспирту" почнуть готувати до приватизації вже...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 11:48

Заводи "Укрспирту" почнуть готувати до приватизації вже...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства передасть до Фонду державного майна перші заводи "Укрспирту", які підлягають приватизації, в травні поточного року.

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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 11:49

были заводы.. - и нет заводов
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