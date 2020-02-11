RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Дірки" в бюджеті України
не закриватимуть позиками

"Дірки" в бюджеті України не закриватимуть позиками
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 12:01

"Дірки" в бюджеті України не закриватимуть позиками

Пропонуємо до обговорення:
Держбюджет України недоотримав 2,3 млрд гривень тільки за січень 2020 року. При цьому Міністерство фінансів не буде покривати нестачу доходів кредитними коштами.

Дивися повний текст \"Дірки\" в бюджеті України не закриватимуть позиками.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93574
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 12:01

тогда откуда возьмут деньги ? или просто урежут финансирование ,
Урежут финансирование чего \ кого ?
yama
 
Повідомлень: 1938
З нами з: 12.08.17
Подякував: 3523 раз.
Подякували: 361 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 12:08

  yama написав:тогда откуда возьмут деньги ? или просто урежут финансирование ,
Урежут финансирование чего \ кого ?

Та просто эмитируют. Делов-то? Или можно по методу Мыколы Яныча - собрать налоги на год вперед.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 1261
З нами з: 26.02.18
Подякував: 314 раз.
Подякували: 201 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 14:33

Лаптями закриють.
649Sasha
 
Повідомлень: 79
З нами з: 04.03.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: bogdan2019, MSN [Bot], sal і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Чистка України від бруду": думка читачів Finance.ua про...
R2 » Пон 17 лют, 2020 14:40
2 170
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 лют, 2020 20:45
Kudrjavuy
Зупинка експорту "світла" з України підірве економіку -...
R2 » Вів 11 лют, 2020 20:15
1 155
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 лют, 2020 20:15
yil56
Доходи бюджету України знизилися майже на 4 мільярди гривень
R2 » П'ят 07 лют, 2020 10:25
1 143
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 лют, 2020 10:25
macho070707

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.