Держбюджет України недоотримав 2,3 млрд гривень тільки за січень 2020 року. При цьому Міністерство фінансів не буде покривати нестачу доходів кредитними коштами.
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Додано: Сер 19 лют, 2020 12:01
"Дірки" в бюджеті України не закриватимуть позиками
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Дірки\" в бюджеті України не закриватимуть позиками.
Додано: Сер 19 лют, 2020 12:01
тогда откуда возьмут деньги ? или просто урежут финансирование ,
Урежут финансирование чего \ кого ?
Додано: Сер 19 лют, 2020 12:08
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