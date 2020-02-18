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EasyTradeStation пробовали?
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Інтернет-трейдинг цінними паперами надає доступ до інформації фондових бірж, можливість торгівлі акціями в будь-якій точці світу.
Додано: Сер 19 лют, 2020 12:13
Не пойму как тут настроить робота, кто в теме?
Демо тут https://etstrading.ru/thank-you-page
вроде 1 робот бесплатно идёт
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bit24yes
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