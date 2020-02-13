Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет поділився історією про "дивовижну схему" навколо ліків, яку було виявлено спільно з Міністерством економіки
Дивися повний текст Дубілет викрив в уряді схему з підробленими ліками.
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Додано: Сер 19 лют, 2020 13:03
Дубілет викрив в уряді схему з підробленими ліками
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Дивися повний текст Дубілет викрив в уряді схему з підробленими ліками.
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