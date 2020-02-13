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Дубілет викрив в уряді
схему з підробленими ліками

Дубілет викрив в уряді схему з підробленими ліками
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 13:03

Дубілет викрив в уряді схему з підробленими ліками

Пропонуємо до обговорення:
Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет поділився історією про "дивовижну схему" навколо ліків, яку було виявлено спільно з Міністерством економіки

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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 13:04

Цікаво, а де позов в ДБР
pogorelets
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