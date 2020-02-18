RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Як зросте реальна зарплата
у 2020 році (інфографіка)

Як зросте реальна зарплата у 2020 році (інфографіка)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 13:56

Як зросте реальна зарплата у 2020 році (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки Сергій Ніколайчук.

Дивися повний текст Як зросте реальна зарплата у 2020 році (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93574
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 13:56

І такими темпами ми успішно перетворюємся на саму відсталу країну світу. ВВП Польщі 2017-4,8%, в 2018-5%,2019-3,7%.Ми за останні роки не досягли такого ВВП.Я думаю що врятуватися від бідності можливо тільки, якщо виїхати з цих злиднів.
silversmmak
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8
З нами з: 03.08.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Топ-10 найбільш затребуваних фріланс-професій (інфографіка)
R2 » Сер 19 лют, 2020 13:57
0 27
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 лют, 2020 13:57
R2
У Києві з 1 квітня 2020 року планують змінити систему...
R2 » Сер 29 січ, 2020 09:09
2 276
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 лют, 2020 13:04
Olga_S
Індекс споживчих настроїв у січні 2020 року зменшився
R2 » Вів 18 лют, 2020 08:44
1 127
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 лют, 2020 08:44
hlaaluu

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (81746)
19.02.2020 15:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.