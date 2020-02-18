Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки Сергій Ніколайчук.
Дивися повний текст Як зросте реальна зарплата у 2020 році (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 19 лют, 2020 13:56
Як зросте реальна зарплата у 2020 році (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як зросте реальна зарплата у 2020 році (інфографіка).
Додано: Сер 19 лют, 2020 13:56
І такими темпами ми успішно перетворюємся на саму відсталу країну світу. ВВП Польщі 2017-4,8%, в 2018-5%,2019-3,7%.Ми за останні роки не досягли такого ВВП.Я думаю що врятуватися від бідності можливо тільки, якщо виїхати з цих злиднів.
|