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Топ-10 найбільш затребуваних фріланс-професій (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 19 лют, 2020 13:57
Пропонуємо до обговорення:
Видання freelancehunt.com представило статистику найбільш затребуваних професій на фрілансі за 2019 рік.
Дивися повний текст Топ-10 найбільш затребуваних фріланс-професій (інфографіка)
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