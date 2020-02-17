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"Скляний" міст у Києві: Кличко назвав остаточну вартість...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 19 лют, 2020 14:03
Пропонуємо до обговорення:
Будівництво велосипедно-пішохідного моста обійшлося Києву в 278,5 млн гривень, а з облаштуванням прилеглої території, зокрема, Хрещатого парку, Володимирської гірки та фонтану, в 306 млн гривень.
Дивися повний текст \"Скляний\" міст у Києві: Кличко назвав остаточну вартість будівництва
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Додано: Сер 19 лют, 2020 14:03
Ну хз... С одной стороны вроде и не так много, с другой - за похабно сделанный и абсолютно бесполезный проект и 100 миллионов жалко...
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panzershreck1921
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