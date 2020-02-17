RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Скляний" міст у Києві: Кличко
назвав остаточну вартість...

"Скляний" міст у Києві: Кличко назвав остаточну вартість...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 14:03

"Скляний" міст у Києві: Кличко назвав остаточну вартість...

Пропонуємо до обговорення:
Будівництво велосипедно-пішохідного моста обійшлося Києву в 278,5 млн гривень, а з облаштуванням прилеглої території, зокрема, Хрещатого парку, Володимирської гірки та фонтану, в 306 млн гривень.

Дивися повний текст \"Скляний\" міст у Києві: Кличко назвав остаточну вартість будівництва.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93574
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 14:03

Ну хз... С одной стороны вроде и не так много, с другой - за похабно сделанный и абсолютно бесполезный проект и 100 миллионов жалко...
panzershreck1921
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6
З нами з: 28.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: bogdan2019, MSN [Bot] і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Готель "Дніпро" в Києві виставлять на аукціон за $10 млн
R2 » Сер 19 лют, 2020 11:17
1 47
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 лют, 2020 11:17
kdevil
У Києві спіймали шахрая, який вкрав $30 тис. за...
R2 » Вів 18 лют, 2020 12:30
9 407
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 лют, 2020 18:13
Всюдиносапхайчик
Милованов назвав топ-4 найуспішніші сектори економіки...
R2 » Пон 17 лют, 2020 23:10
6 417
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 лют, 2020 14:37
Конрад Карлович

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.