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Податкова дала пояснення щодо
нового податку на кошти на...

Податкова дала пояснення щодо нового податку на кошти на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 14:07

Податкова дала пояснення щодо нового податку на кошти на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила Податкова служба.

Дивися повний текст Податкова дала пояснення щодо нового податку на кошти на картках.
R2
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https://www.youtube.com/watch?v=oxwSRqwO1PM
значит будуть грабить
yuluk
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 14:24

..к фразе из статьи "... На днях в СМИ появилась информация о том, что якобы теперь украинцы обязаны декларировать все свои доходы и платить с них налоги." - хотелось бы добавить: это "на днях" длится уже лет несколько и называется НКУ (Налоговый кодекс Украины!!..).. иной вопрос, что при отсутствии всеобщего декларирования доходов//расходов в стране налоговикам пока что труднова-то добраться до наших "серых" заработков... но, всему свое время и к этому надо быть морально готовым.. :)
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 15:09

  maestro71 написав:..к фразе из статьи "... На днях в СМИ появилась информация о том, что якобы теперь украинцы обязаны декларировать все свои доходы и платить с них налоги." - хотелось бы добавить: это "на днях" длится уже лет несколько и называется НКУ (Налоговый кодекс Украины!!..).. иной вопрос, что при отсутствии всеобщего декларирования доходов//расходов в стране налоговикам пока что труднова-то добраться до наших "серых" заработков... но, всему свое время и к этому надо быть морально готовым.. :)

в нашей стране надо быть готовым к любому маразму...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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