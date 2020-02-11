Про це повідомила Податкова служба.
Дивися повний текст Податкова дала пояснення щодо нового податку на кошти на картках.
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Додано: Сер 19 лют, 2020 14:07
Податкова дала пояснення щодо нового податку на кошти на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Податкова дала пояснення щодо нового податку на кошти на картках.
Додано: Сер 19 лют, 2020 14:07
значит будуть грабить
Додано: Сер 19 лют, 2020 14:24
..к фразе из статьи "... На днях в СМИ появилась информация о том, что якобы теперь украинцы обязаны декларировать все свои доходы и платить с них налоги." - хотелось бы добавить: это "на днях" длится уже лет несколько и называется НКУ (Налоговый кодекс Украины!!..).. иной вопрос, что при отсутствии всеобщего декларирования доходов//расходов в стране налоговикам пока что труднова-то добраться до наших "серых" заработков... но, всему свое время и к этому надо быть морально готовым.. :)
Додано: Сер 19 лют, 2020 15:09
в нашей стране надо быть готовым к любому маразму...
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Додано: Сер 19 лют, 2020 16:23
Re: Податкова дала пояснення щодо нового податку на кошти на
Як відомо "обережного і Бог береже", тож декілька рекомендацій в межах чинного законодавства:
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