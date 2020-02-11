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Податкова дала пояснення щодо
нового податку на кошти на...

Податкова дала пояснення щодо нового податку на кошти на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 14:07

Податкова дала пояснення щодо нового податку на кошти на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила Податкова служба.

Дивися повний текст Податкова дала пояснення щодо нового податку на кошти на картках.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 14:07

https://www.youtube.com/watch?v=oxwSRqwO1PM
значит будуть грабить
yuluk
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 14:24

..к фразе из статьи "... На днях в СМИ появилась информация о том, что якобы теперь украинцы обязаны декларировать все свои доходы и платить с них налоги." - хотелось бы добавить: это "на днях" длится уже лет несколько и называется НКУ (Налоговый кодекс Украины!!..).. иной вопрос, что при отсутствии всеобщего декларирования доходов//расходов в стране налоговикам пока что труднова-то добраться до наших "серых" заработков... но, всему свое время и к этому надо быть морально готовым.. :)
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 16:23

Re: Податкова дала пояснення щодо нового податку на кошти на

Як відомо "обережного і Бог береже", тож декілька рекомендацій в межах чинного законодавства:
http://chp.com.ua/all-news/item/65755-n ... ki-podatki
Cris
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 12:33

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила Податкова служба.

Дивися повний текст Податкова дала пояснення щодо нового податку на кошти на картках.

вообще-то, налоги и так обязаны ве платить и показывать свои доходы
intense
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 12:37

Від нашого дебільних чиновників все можна чекати
para53
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 13:16

  para53 написав:Від нашого дебільних чиновників все можна чекати

Наши де*** граждане поверят в любую чушь.

  intense написав:вообще-то, налоги и так обязаны ве платить и показывать свои доходы

Но для лапшеядных граждан ето было открытием: они охотно поверили что платить с доходов от продажи чего-то на ОЛХ - ето новая инициатива власти по ущемлению простого украинца™. Причем поверили что будет автоматом начислять налог именно за поступления на карты.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 15:06

We go back to the 90's, where cash went only from hand to hand!
ki1ogram
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 17:31

Неуж и зарплаты перестали платить в конвертах?
telushkin1990
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 07:12

ИРОДЫ ГАЛИМЫЕ
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