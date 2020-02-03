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Росія почне друкувати
гроші для Венесуели

Росія почне друкувати гроші для Венесуели
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 14:19

Росія почне друкувати гроші для Венесуели

Пропонуємо до обговорення:
Російське АТ «Гознак» підписало угоду з центральним банком Венесуели, в межах якої буде друкувати венесуельські болівари.

Дивися повний текст Росія почне друкувати гроші для Венесуели.
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 14:19

..наверно новые купюры будут предусматривать возможность их владельцам вручную дорисовывать//допечатывать нн-ое количество нулей, в зависимости от текущей ситуации на рынке, ну или от ..прогноза погоды "на завтра" в Амазонии...
maestro71
 
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