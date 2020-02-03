Російське АТ «Гознак» підписало угоду з центральним банком Венесуели, в межах якої буде друкувати венесуельські болівари.
Дивися повний текст Росія почне друкувати гроші для Венесуели.
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Додано: Сер 19 лют, 2020 14:19
Росія почне друкувати гроші для Венесуели
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Росія почне друкувати гроші для Венесуели.
Додано: Сер 19 лют, 2020 14:19
..наверно новые купюры будут предусматривать возможность их владельцам вручную дорисовывать//допечатывать нн-ое количество нулей, в зависимости от текущей ситуации на рынке, ну или от ..прогноза погоды "на завтра" в Амазонии...
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