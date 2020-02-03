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Росія почне друкувати гроші для Венесуели
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 19 лют, 2020 14:19
Пропонуємо до обговорення:
Російське АТ «Гознак» підписало угоду з центральним банком Венесуели, в межах якої буде друкувати венесуельські болівари.
Дивися повний текст Росія почне друкувати гроші для Венесуели
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R2
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Додано: Сер 19 лют, 2020 14:19
..наверно новые купюры будут предусматривать возможность их владельцам вручную дорисовывать//допечатывать нн-ое количество нулей, в зависимости от текущей ситуации на рынке, ну или от ..прогноза погоды "на завтра" в Амазонии...
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maestro71
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Додано: Сер 19 лют, 2020 15:46
Ну взагалі то це нелогічно, що Венесуела, країна із одним з найбільших запасом нафти у світі дійшла до такого жалюгідного стану. До речі, їх президент Мадуро не має вищої освіти і до приходу в політику працював водієм автобуса. Раніше мені цей факт здавався дуже кумедним. Поки в Україні не вибрали президента-клоуна, а міністри теж без освіти і в минулому сиділи на масовках за 200грн. Тепер мені вже не смішно, і на прикладі Венесуели стало зрозуміло до чого слід готуватися.
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NetSerpent
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Додано: Сер 19 лют, 2020 15:55
NetSerpent написав:
Ну взагалі то це нелогічно, що Венесуела, країна із одним з найбільших запасом нафти у світі дійшла до такого жалюгідного стану. До речі, їх президент Мадуро не має вищої освіти і до приходу в політику працював водієм автобуса. Раніше мені цей факт здавався дуже кумедним. Поки в Україні не вибрали президента-клоуна, а міністри теж без освіти і в минулому сиділи на масовках за 200грн. Тепер мені вже не смішно, і на прикладі Венесуели стало зрозуміло до чого слід готуватися.
Венесуела не дружит с пиндосами и те ее валят усиленно.
А у нас немного другая ситуация - мы дружим с нашими западными "партнерами", "госдепами", "соросами", ... - потому Запад с нами.
Правда чуть прищимить тоже может, но по идее не сильно.
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Alex2007
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Додано: Сер 19 лют, 2020 16:46
NetSerpent написав:
Ну взагалі то це нелогічно, що Венесуела, країна із одним з найбільших запасом нафти у світі дійшла до такого жалюгідного стану. До речі, їх президент Мадуро не має вищої освіти і до приходу в політику працював водієм автобуса. Раніше мені цей факт здавався дуже кумедним. Поки в Україні не вибрали президента-клоуна, а міністри теж без освіти і в минулому сиділи на масовках за 200грн. Тепер мені вже не смішно, і на прикладі Венесуели стало зрозуміло до чого слід готуватися.
А когда был президент профильный, какие прорывы по экономике были?
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omb
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