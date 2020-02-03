Російське АТ «Гознак» підписало угоду з центральним банком Венесуели, в межах якої буде друкувати венесуельські болівари.
Дивися повний текст Росія почне друкувати гроші для Венесуели.
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Додано: Сер 19 лют, 2020 14:19
Росія почне друкувати гроші для Венесуели
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Росія почне друкувати гроші для Венесуели.
Додано: Сер 19 лют, 2020 14:19
..наверно новые купюры будут предусматривать возможность их владельцам вручную дорисовывать//допечатывать нн-ое количество нулей, в зависимости от текущей ситуации на рынке, ну или от ..прогноза погоды "на завтра" в Амазонии...
Додано: Сер 19 лют, 2020 15:46
Ну взагалі то це нелогічно, що Венесуела, країна із одним з найбільших запасом нафти у світі дійшла до такого жалюгідного стану. До речі, їх президент Мадуро не має вищої освіти і до приходу в політику працював водієм автобуса. Раніше мені цей факт здавався дуже кумедним. Поки в Україні не вибрали президента-клоуна, а міністри теж без освіти і в минулому сиділи на масовках за 200грн. Тепер мені вже не смішно, і на прикладі Венесуели стало зрозуміло до чого слід готуватися.
Додано: Сер 19 лют, 2020 15:55
Венесуела не дружит с пиндосами и те ее валят усиленно.
А у нас немного другая ситуация - мы дружим с нашими западными "партнерами", "госдепами", "соросами", ... - потому Запад с нами.
Правда чуть прищимить тоже может, но по идее не сильно.
Додано: Сер 19 лют, 2020 16:46
А когда был президент профильный, какие прорывы по экономике были?
Додано: Сер 19 лют, 2020 17:51
А вам не здається дивним, що Венесуела хотіла продавати нафту по своїй ціні всупереч країнам ОПЕК?) Щоб заробити трошки більше грошей для себе, але їй показали, що потрібно не нахабніти і продавати по тій ціні, яка вигодна більшості країн-добувовувачів нафти.
Все рівно, ким президент чи інша людина був по професії до цього, більш важливо, що він/вона робить на поточному місці.
Додано: Сер 19 лют, 2020 21:34
Будет как в лотерейном билете: стираешь краску, и еще один ноль добавляется.
Додано: Сер 19 лют, 2020 23:17
Да, все ж таки гривні наші найкращі гроші, та більш надійні ніж доллар або євро чи , мабуть інші якись валюти .я поки що довіряю своїй валюті,хоча що тут говорити про гроші, яких у мене немає,бідькаюсь від пенсії 2000до пенсії 2000, чесно кажучи тяжко прожити, якщо щось купувати, щось відмовляти можна прожити,а на 1638чесно кажучи ніяк.будемо сподіватися що в майбутньому буде краще життя ніж сьогодні в незалежній державі Україні.
Додано: Сер 19 лют, 2020 23:28
Alex2007 Да, абсолютно точно! Одна из богатейших республик бывшего СССР с громадными и бесценными черноземами, металлургией, хим.промом, авиа-космическими технологиями и прочее-прочее, превратилась в самое нищее государство в Европе, одно из беднейших стран бывшего Союза. И это при том, что нас не сильно "валят", как ненавистную американцам Венесуэлу. Еще надеются, что мы продадим за бесценок им последнее, что у нас осталось.
Додано: Чет 20 лют, 2020 09:13
Vovick И сколько именно у вас земли? Эта лапша для бедных про все народное, я смотрю никак не хочет слезать с ушей. Колгоспы возвращать будем? А трудодни?
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