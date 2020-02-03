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Росія почне друкувати
гроші для Венесуели

Росія почне друкувати гроші для Венесуели
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 09:26

  omb написав:Vovick И сколько именно у вас земли? :D Эта лапша для бедных про все народное, я смотрю никак не хочет слезать с ушей. Колгоспы возвращать будем? А трудодни?

Да вы знаете когда были колхозы то в селах люди жили лучше чем в Москве, Киеве и Ленинграде, был порядок, получали деньги , зерно , мясо еще и свое хозяйство было, все помню как сейчас. А когда приезжал в столицы то народ там был нищий
makishin60
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