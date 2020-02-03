Росія почне друкувати гроші для Венесуели

Да вы знаете когда были колхозы то в селах люди жили лучше чем в Москве, Киеве и Ленинграде, был порядок, получали деньги , зерно , мясо еще и свое хозяйство было, все помню как сейчас. А когда приезжал в столицы то народ там был нищий
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Додано: Чет 20 лют, 2020 09:26
Да вы знаете когда были колхозы то в селах люди жили лучше чем в Москве, Киеве и Ленинграде, был порядок, получали деньги , зерно , мясо еще и свое хозяйство было, все помню как сейчас. А когда приезжал в столицы то народ там был нищий
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