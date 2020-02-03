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Росія почне друкувати гроші для Венесуели
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 20 лют, 2020 09:26
omb написав:Vovick
И сколько именно у вас земли?
Эта лапша для бедных про все народное, я смотрю никак не хочет слезать с ушей. Колгоспы возвращать будем? А трудодни?
Да вы знаете когда были колхозы то в селах люди жили лучше чем в Москве, Киеве и Ленинграде, был порядок, получали деньги , зерно , мясо еще и свое хозяйство было, все помню как сейчас. А когда приезжал в столицы то народ там был нищий
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Додано: Чет 20 лют, 2020 10:26
makishin60 написав: omb написав:Vovick
И сколько именно у вас земли?
Эта лапша для бедных про все народное, я смотрю никак не хочет слезать с ушей. Колгоспы возвращать будем? А трудодни?
Да вы знаете когда были колхозы то в селах люди жили лучше чем в Москве, Киеве и Ленинграде, был порядок, получали деньги , зерно , мясо еще и свое хозяйство было, все помню как сейчас. А когда приезжал в столицы то народ там был нищий
Угу -- именно поэтому в столица лимиты для беженцев из этих самых колхозов вводили...
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Додано: Чет 20 лют, 2020 10:52
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