Росія почне друкувати гроші для Венесуели

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omb написав:Vovick И сколько именно у вас земли? Эта лапша для бедных про все народное, я смотрю никак не хочет слезать с ушей. Колгоспы возвращать будем? А трудодни?
Да вы знаете когда были колхозы то в селах люди жили лучше чем в Москве, Киеве и Ленинграде, был порядок, получали деньги , зерно , мясо еще и свое хозяйство было, все помню как сейчас. А когда приезжал в столицы то народ там был нищий
omb написав:Vovick И сколько именно у вас земли? Эта лапша для бедных про все народное, я смотрю никак не хочет слезать с ушей. Колгоспы возвращать будем? А трудодни?
Да вы знаете когда были колхозы то в селах люди жили лучше чем в Москве, Киеве и Ленинграде, был порядок, получали деньги , зерно , мясо еще и свое хозяйство было, все помню как сейчас. А когда приезжал в столицы то народ там был нищий
Угу -- именно поэтому в столица лимиты для беженцев из этих самых колхозов вводили...
maestro71 написав:..наверно новые купюры будут предусматривать возможность их владельцам вручную дорисовывать//допечатывать нн-ое количество нулей, в зависимости от текущей ситуации на рынке, ну или от ..прогноза погоды "на завтра" в Амазонии...
Они поступили по стандартной схеме. 1. Вывезли золото и ценности 2. За 10% предлагают новый "боливар". 3. "Боливар" будет "привязан" к рублю. 4. РФ - заработала и стабилизировала свою валюту. - На очереди Бразилия (Страны БРИКС) - Зарабатывать на войне ещё уметь нужно. При чём это не без напряга для этого со стороны США(или близких к её президенту) - Д. Ассанж https://real-vin.com/tramp-obeshhal-pom ... nie-rossii
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
omb написав:Vovick И сколько именно у вас земли? Эта лапша для бедных про все народное, я смотрю никак не хочет слезать с ушей. Колгоспы возвращать будем? А трудодни?
Да вы знаете когда были колхозы то в селах люди жили лучше чем в Москве, Киеве и Ленинграде, был порядок, получали деньги , зерно , мясо еще и свое хозяйство было, все помню как сейчас. А когда приезжал в столицы то народ там был нищий
Мне вот интересно, а чем это вырождалось ? В крупных городах людям не хватало сельского клюба, эпичных побоищ село на село или аромата гaмна ?
maestro71 написав:..наверно новые купюры будут предусматривать возможность их владельцам вручную дорисовывать//допечатывать нн-ое количество нулей, в зависимости от текущей ситуации на рынке, ну или от ..прогноза погоды "на завтра" в Амазонии...
Они поступили по стандартной схеме. 1. Вывезли золото и ценности 2. За 10% предлагают новый "боливар". 3. "Боливар" будет "привязан" к рублю. 4. РФ - заработала и стабилизировала свою валюту. - На очереди Бразилия (Страны БРИКС) - Зарабатывать на войне ещё уметь нужно. При чём это не без напряга для этого со стороны США(или близких к её президенту) - Д. Ассанж Редкостная ересь, превосходящая ежедневную порцию (уж простите). Напечатают и на этом все закончится https://real-vin.com/tramp-obeshhal-pom ... nie-rossii
Волгарь Враг - есть Враг. Напомню, сегодня, вооруженным методом, под влияние РФ скинули: Сирию Ливию ЮАР Венесуэлу Куба правда в восторге, но там не всё так просто. ............. Это уже к Северной Корее, Большинству стран бывшего СССР, Ирак, Индонезию, Египту,(Странам БРИКС) ... Вопросы по Индии, Китаю, Иран, Турции,
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.