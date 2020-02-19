Про це повідомляє tsoua.com.
Дивися повний текст Якість газу в січні 2020 року по областях України (інфографіка).
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Додано: Сер 19 лют, 2020 15:53
Якість газу в січні 2020 року по областях України...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Якість газу в січні 2020 року по областях України (інфографіка).
Додано: Сер 19 лют, 2020 15:53
Калорійність газу оцінюю при приготуванні кави, 170 - 200 гр кави готується 6-7 хвилин ,рік назад було більше 8 хвилин.
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