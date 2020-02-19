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Якість газу в січні 2020
року по областях України...

Якість газу в січні 2020 року по областях України...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 15:53

Якість газу в січні 2020 року по областях України...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє tsoua.com.

Дивися повний текст Якість газу в січні 2020 року по областях України (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 15:53

Калорійність газу оцінюю при приготуванні кави, 170 - 200 гр кави готується 6-7 хвилин ,рік назад було більше 8 хвилин.
veberr06
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