RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Якість газу в січні 2020
року по областях України...

Якість газу в січні 2020 року по областях України...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 15:53

Якість газу в січні 2020 року по областях України...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє tsoua.com.

Дивися повний текст Якість газу в січні 2020 року по областях України (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93581
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 15:53

Калорійність газу оцінюю при приготуванні кави, 170 - 200 гр кави готується 6-7 хвилин ,рік назад було більше 8 хвилин.
veberr06
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31
З нами з: 24.03.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 20:56

Теплота сгорания 7600 ккал/м3 не является, как сказано в статье, "нормой стандарта".Это низшая калорийность,граница стандарта, ниже которой уже нельзя разбавлять газ.
Но качество газа в январе действительно было неплохое, горелки горели синим пламенем, оранжевых язычков не было, еда готовилась быстро,расход газа на котёл и колонку был минимальный.
Как зашаталось кресло под Коболевым, так сразу в Нафтогазе начались улучшения: качество газа повысилось, цены упали. Могут когда хотят!
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1353
З нами з: 13.03.15
Подякував: 300 раз.
Подякували: 309 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 21:01

  warlamp написав:Теплота сгорания 7600 ккал/м3 не является, как сказано в статье, "нормой стандарта".Это низшая калорийность,граница стандарта, ниже которой уже нельзя разбавлять газ.
Но качество газа в январе действительно было неплохое, горелки горели синим пламенем, оранжевых язычков не было, еда готовилась быстро,расход газа на котёл и колонку был минимальный.
Как зашаталось кресло под Коболевым, так сразу в Нафтогазе начались улучшения: качество газа повысилось, цены упали. Могут когда хотят!


Буквально три дня назад расход за день стал меньшим при такой же средней продолжительности использования примерно на 0,100-0,150.
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9006
З нами з: 03.11.08
Подякував: 694 раз.
Подякували: 1989 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 21:19

  ruvex написав:
  warlamp написав:Теплота сгорания 7600 ккал/м3 не является, как сказано в статье, "нормой стандарта".Это низшая калорийность,граница стандарта, ниже которой уже нельзя разбавлять газ.
Но качество газа в январе действительно было неплохое, горелки горели синим пламенем, оранжевых язычков не было, еда готовилась быстро,расход газа на котёл и колонку был минимальный.
Как зашаталось кресло под Коболевым, так сразу в Нафтогазе начались улучшения: качество газа повысилось, цены упали. Могут когда хотят!


Буквально три дня назад расход за день стал меньшим при такой же средней продолжительности использования примерно на 0,100-0,150.


Поздравляю! Вы сэкономили почти гривну! :D
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1353
З нами з: 13.03.15
Подякував: 300 раз.
Подякували: 309 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot], p_a_l і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У 2020 році Україна має погасити 600 млн євро боргу за...
R2 » Сер 19 лют, 2020 19:02
0 31
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 лют, 2020 19:02
R2
"Дірки" в бюджеті України не закриватимуть позиками
R2 » Сер 19 лют, 2020 12:01
3 102
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 лют, 2020 14:33
649Sasha
Як зросте реальна зарплата у 2020 році (інфографіка)
R2 » Сер 19 лют, 2020 13:56
0 35
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 лют, 2020 13:56
R2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (16248)
19.02.2020 21:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.