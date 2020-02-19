Про це повідомляє tsoua.com.
Дивися повний текст Якість газу в січні 2020 року по областях України (інфографіка).
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Додано: Сер 19 лют, 2020 15:53
Якість газу в січні 2020 року по областях України...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Якість газу в січні 2020 року по областях України (інфографіка).
Додано: Сер 19 лют, 2020 15:53
Калорійність газу оцінюю при приготуванні кави, 170 - 200 гр кави готується 6-7 хвилин ,рік назад було більше 8 хвилин.
Додано: Сер 19 лют, 2020 20:56
Теплота сгорания 7600 ккал/м3 не является, как сказано в статье, "нормой стандарта".Это низшая калорийность,граница стандарта, ниже которой уже нельзя разбавлять газ.
Но качество газа в январе действительно было неплохое, горелки горели синим пламенем, оранжевых язычков не было, еда готовилась быстро,расход газа на котёл и колонку был минимальный.
Как зашаталось кресло под Коболевым, так сразу в Нафтогазе начались улучшения: качество газа повысилось, цены упали. Могут когда хотят!
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Додано: Сер 19 лют, 2020 21:01
Буквально три дня назад расход за день стал меньшим при такой же средней продолжительности использования примерно на 0,100-0,150.
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Додано: Сер 19 лют, 2020 21:19
Поздравляю! Вы сэкономили почти гривну!
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
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