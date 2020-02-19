Якість газу в січні 2020 року по областях України...

Додано: Сер 19 лют, 2020 20:56

Теплота сгорания 7600 ккал/м3 не является, как сказано в статье, "нормой стандарта".Это низшая калорийность,граница стандарта, ниже которой уже нельзя разбавлять газ.

Но качество газа в январе действительно было неплохое, горелки горели синим пламенем, оранжевых язычков не было, еда готовилась быстро,расход газа на котёл и колонку был минимальный.

Как зашаталось кресло под Коболевым, так сразу в Нафтогазе начались улучшения: качество газа повысилось, цены упали. Могут когда хотят!

Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.