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У Кабміні заговорили про
звільнення голови "Нафтогазу"

У Кабміні заговорили про звільнення голови "Нафтогазу"
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 17:02

У Кабміні заговорили про звільнення голови "Нафтогазу"

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів найближчим часом вирішить питання завершення дії контракту з головою "Нафтогазу України" Андрієм Коболєва. Політичне рішення про зміну керівництва компанії Кабмін прийняв ще в грудні-2019.

Дивися повний текст У Кабміні заговорили про звільнення голови \"Нафтогазу\".
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