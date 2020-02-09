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У Кабміні заговорили про звільнення голови "Нафтогазу"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 19 лют, 2020 17:02
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів найближчим часом вирішить питання завершення дії контракту з головою "Нафтогазу України" Андрієм Коболєва. Політичне рішення про зміну керівництва компанії Кабмін прийняв ще в грудні-2019.
Дивися повний текст У Кабміні заговорили про звільнення голови \"Нафтогазу\"
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Додано: Сер 19 лют, 2020 17:02
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