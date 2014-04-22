Подорожі і туризм

Додано: Нед 11 сер, 2024 15:10

Hotab написав: Игорь Алексеевич

В принципі пари жестів справді достатньо, щоб передати всю вашу лексику. В принципі пари жестів справді достатньо, щоб передати всю вашу лексику.

Мне достаточно вас видеть постоянно на любой ветке этого форума, что бы понять ваш уровень и познания. Обычно сидят на всех ветках, когда у чел. нет друзей, работы, старость и он начинает писать везде всякий бред что бы себя возвысить, типа умею клацать клавишами. Эти люди обычно следят за правописанием, т.к. все их посылают... и они не знают чем бы отлечится. А получается, что эти сообщения про правописания нравится людям из совка, т.к. дугих тем они не знают и таких правильных стариков со стрелками на штанах и белой рубашкой в доме и на форуме не слушают и на них не реагируют.))