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Наїзники сигвеїв і електросамокатів будуть прирівняні до...
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Додано: Сер 19 лют, 2020 18:44
Пропонуємо до обговорення:
Про це сказано в законопроекті №3023.
Дивися повний текст Наїзники сигвеїв і електросамокатів будуть прирівняні до учасників дорожнього руху
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Додано: Сер 19 лют, 2020 18:44
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