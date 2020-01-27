RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Наїзники сигвеїв і електросамокатів
будуть прирівняні до...

Наїзники сигвеїв і електросамокатів будуть прирівняні до...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 18:44

Наїзники сигвеїв і електросамокатів будуть прирівняні до...

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказано в законопроекті №3023.

Дивися повний текст Наїзники сигвеїв і електросамокатів будуть прирівняні до учасників дорожнього руху.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93579
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 18:44

Детские самокаты забыли указать
p_a_l
 
Повідомлень: 2640
З нами з: 15.02.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 522 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нефьодов розповів, чи будуть міняти ліміт...
R2 » Вів 18 лют, 2020 22:53
1 112
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 лют, 2020 22:53
moveton
Xiaomi створює завод, на якому будуть працювати лише...
R2 » Вів 18 лют, 2020 10:14
1 158
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 лют, 2020 10:14
maestro71
Українцям будуть надсилати дві платіжки за газ: експерт... 1 ... 5, 6, 7
R2 » Пон 27 січ, 2020 11:34
63 5221
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 лют, 2020 16:46
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.