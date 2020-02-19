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У 2020 році Україна має погасити 600 млн євро боргу за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 19 лют, 2020 19:02
Пропонуємо до обговорення:
Нового траншу ЄС Україна поки не отримала.
Дивися повний текст У 2020 році Україна має погасити 600 млн євро боргу за транші від ЄС - уряд
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