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У 2020 році Україна має погасити
600 млн євро боргу за...

У 2020 році Україна має погасити 600 млн євро боргу за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 19:02

У 2020 році Україна має погасити 600 млн євро боргу за...

Пропонуємо до обговорення:
Нового траншу ЄС Україна поки не отримала.

Дивися повний текст У 2020 році Україна має погасити 600 млн євро боргу за транші від ЄС - уряд.
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