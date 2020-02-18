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Кабмін планує за 5 років
створити 200 тисяч нових...

Кабмін планує за 5 років створити 200 тисяч нових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 20:09

Кабмін планує за 5 років створити 200 тисяч нових...

Пропонуємо до обговорення:
За його словами, до 2024 року відкриють для жителів села більше можливостей для розвитку

Дивися повний текст Кабмін планує за 5 років створити 200 тисяч нових робочих місць у селах.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 20:10

розмови влади про плани були цікавими весною та на початку літа, а зараз вже хотілось би почути звіт про досягнення
Expert100500
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 20:34

Врут, как дышат. Медицину из сел убирают, школы "оптимизируют", землю распродают.
На чем они в селах будут создавать рабочие места?
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 20:59

Скупят земли и селяне будут батрачить на панов
p_a_l
 
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