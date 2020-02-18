За його словами, до 2024 року відкриють для жителів села більше можливостей для розвитку
Дивися повний текст Кабмін планує за 5 років створити 200 тисяч нових робочих місць у селах.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 19 лют, 2020 20:09
Кабмін планує за 5 років створити 200 тисяч нових...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін планує за 5 років створити 200 тисяч нових робочих місць у селах.
Додано: Сер 19 лют, 2020 20:10
розмови влади про плани були цікавими весною та на початку літа, а зараз вже хотілось би почути звіт про досягнення
Додано: Сер 19 лют, 2020 20:34
Врут, как дышат. Медицину из сел убирают, школы "оптимизируют", землю распродают.
На чем они в селах будут создавать рабочие места?
|