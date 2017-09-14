Україні необхідно забезпечити щорічне економічне зростання в 6%.
Дивися повний текст У МВФ розповіли, скільки часу потрібно Україні, щоб наздогнати Польщу.
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Додано: Сер 19 лют, 2020 21:03
У МВФ розповіли, скільки часу потрібно Україні, щоб...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У МВФ розповіли, скільки часу потрібно Україні, щоб наздогнати Польщу.
Додано: Сер 19 лют, 2020 21:03
Чтобы Украине догнать Польшу нужно чтобы на Польшу скинули с десяток ядренных бомб. Только тогда и догоним. Вернее Польшу угробим до нашего уровня.
Кто это пишет? Польша что будет сидеть на месте и ждать когда мы соизволим ее догнать?
Для каких лохов это рассчитано?
Лучше напишите когда мы докатимся до Гондураса.
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