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У МВФ розповіли, скільки
часу потрібно Україні, щоб...

У МВФ розповіли, скільки часу потрібно Україні, щоб...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 21:03

У МВФ розповіли, скільки часу потрібно Україні, щоб...

Пропонуємо до обговорення:
Україні необхідно забезпечити щорічне економічне зростання в 6%.

Дивися повний текст У МВФ розповіли, скільки часу потрібно Україні, щоб наздогнати Польщу.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 21:03

Чтобы Украине догнать Польшу нужно чтобы на Польшу скинули с десяток ядренных бомб. Только тогда и догоним. Вернее Польшу угробим до нашего уровня.
Кто это пишет? Польша что будет сидеть на месте и ждать когда мы соизволим ее догнать?
Для каких лохов это рассчитано?
Лучше напишите когда мы докатимся до Гондураса.
p_a_l
 
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