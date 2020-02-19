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Податкова нагадала, для кого
сьогодні останній день...

Податкова нагадала, для кого сьогодні останній день...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 03:38

Податкова нагадала, для кого сьогодні останній день...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться на сторінці Державної податкової служби України.

Дивися повний текст Податкова нагадала, для кого сьогодні останній день сплати податків.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 03:38

Де взять деньги?
tofickk
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