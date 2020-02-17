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Уряд підвищив штрафи за
зловживання обленерго при...

Уряд підвищив штрафи за зловживання обленерго при...
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 09:28

Уряд підвищив штрафи за зловживання обленерго при...

Пропонуємо до обговорення:
Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду 19 лютого, повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Дивися повний текст Уряд підвищив штрафи за зловживання обленерго при підключенні до електромереж.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 09:28

З часом на відповідь у обленерго (як мінімум Київобленерго) - все гаразд. А от з вартісттю підключення загалом. Особливо, якщо ти отримав ділянку землі для будівництва на відстанні 1км від населеного пункту. Тоб-то - вартість самого підключення - стандартна: 100долл з кВт. А от підведення електромережі - за це все маю платити саме замовник, він же і має домовлятися за відведення землі під стовпи. І загалом, при найдешевших розкладах виходить, що підключення коштуватиме більше 1млн грн. Які, потім потрібно буде подарувати обленерго і потім платити з утримання цих же електромереж і ще й купувати електроенергію.
Вибачте, але я не кормлюся з бюджету. Кому потрібна така електроенергія?
jeugen
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