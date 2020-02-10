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Україна готова постачати
нафту до Білорусі

Україна готова постачати нафту до Білорусі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 09:43

Україна готова постачати нафту до Білорусі

Пропонуємо до обговорення:
Україна готова до транзиту нафти на нафтопереробні заводи Білорусі.

Дивися повний текст Україна готова постачати нафту до Білорусі.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 09:43

..я че-то непонял, у нас собственные НПЗ перегружены работой??.. и когда напомните мне в Украине нашли нефтеносные поля дармовой нефти?!!..а транзит собственно откуда- из Ирана, Сирии, Кувейта...?? ..че-то не припоминается пестрящих заголовков прессы о простаивающих в портах наливных супер-танкеров с чьей-то нефтью, требующей срочной прокачки через наши трубы..?!...
maestro71
 
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