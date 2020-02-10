Україна готова до транзиту нафти на нафтопереробні заводи Білорусі.
Дивися повний текст Україна готова постачати нафту до Білорусі.
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Додано: Чет 20 лют, 2020 09:43
Україна готова постачати нафту до Білорусі
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Дивися повний текст Україна готова постачати нафту до Білорусі.
Додано: Чет 20 лют, 2020 09:43
..я че-то непонял, у нас собственные НПЗ перегружены работой??.. и когда напомните мне в Украине нашли нефтеносные поля дармовой нефти?!!..а транзит собственно откуда- из Ирана, Сирии, Кувейта...?? ..че-то не припоминается пестрящих заголовков прессы о простаивающих в портах наливных супер-танкеров с чьей-то нефтью, требующей срочной прокачки через наши трубы..?!...
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