Україна готова до транзиту нафти на нафтопереробні заводи Білорусі.
Дивися повний текст Україна готова постачати нафту до Білорусі.
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Додано: Чет 20 лют, 2020 09:43
Україна готова постачати нафту до Білорусі
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Дивися повний текст Україна готова постачати нафту до Білорусі.
Додано: Чет 20 лют, 2020 09:43
..я че-то непонял, у нас собственные НПЗ перегружены работой??.. и когда напомните мне в Украине нашли нефтеносные поля дармовой нефти?!!..а транзит собственно откуда- из Ирана, Сирии, Кувейта...?? ..че-то не припоминается пестрящих заголовков прессы о простаивающих в портах наливных супер-танкеров с чьей-то нефтью, требующей срочной прокачки через наши трубы..?!...
Додано: Чет 20 лют, 2020 10:28
У нас их нет. Точнее есть, но ту "субстанцию", что они производят, не страшно заливать только в собственный же автопром...
Додано: Чет 20 лют, 2020 10:51
maestro71 жесть, а просто заработать на транзите не канает?
Додано: Чет 20 лют, 2020 11:43
_hunter, а не вы ли мне доказывали в одной из тем какое это благо что подпольные НПЗ просто попросят платить налоги не наказав их хозяев? а тут оказывается что в Украине нет нормальных заводов дающих качественное горючее.
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Додано: Чет 20 лют, 2020 13:48
Это "заявление" нужно было делать когда пошла отравленная дихлоретаном нефть.
В Омане решить все вопросы.
В сегодняшнем виде - это "заявление" для никого.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 20 лют, 2020 13:51
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