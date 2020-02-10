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Україна готова постачати
нафту до Білорусі

Україна готова постачати нафту до Білорусі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 09:43

Україна готова постачати нафту до Білорусі

Пропонуємо до обговорення:
Україна готова до транзиту нафти на нафтопереробні заводи Білорусі.

Дивися повний текст Україна готова постачати нафту до Білорусі.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 09:43

..я че-то непонял, у нас собственные НПЗ перегружены работой??.. и когда напомните мне в Украине нашли нефтеносные поля дармовой нефти?!!..а транзит собственно откуда- из Ирана, Сирии, Кувейта...?? ..че-то не припоминается пестрящих заголовков прессы о простаивающих в портах наливных супер-танкеров с чьей-то нефтью, требующей срочной прокачки через наши трубы..?!...
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 10:28

  maestro71 написав:..я че-то непонял, у нас собственные НПЗ перегружены работой??.. и когда напомните мне в Украине нашли нефтеносные поля дармовой нефти?!!..а транзит собственно откуда- из Ирана, Сирии, Кувейта...?? ..че-то не припоминается пестрящих заголовков прессы о простаивающих в портах наливных супер-танкеров с чьей-то нефтью, требующей срочной прокачки через наши трубы..?!...

У нас их нет. Точнее есть, но ту "субстанцию", что они производят, не страшно заливать только в собственный же автопром...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 10:51

maestro71 жесть, а просто заработать на транзите не канает? :D
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Есть вопросы - в личку!
omb
 
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из какого месторождения?
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 11:43

_hunter, а не вы ли мне доказывали в одной из тем какое это благо что подпольные НПЗ просто попросят платить налоги не наказав их хозяев? а тут оказывается что в Украине нет нормальных заводов дающих качественное горючее. :shock:
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 13:48

Это "заявление" нужно было делать когда пошла отравленная дихлоретаном нефть.
В Омане решить все вопросы.
В сегодняшнем виде - это "заявление" для никого.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 13:51

  RomanTik написав:_hunter, а не вы ли мне доказывали в одной из тем какое это благо что подпольные НПЗ просто попросят платить налоги не наказав их хозяев? а тут оказывается что в Украине нет нормальных заводов дающих качественное горючее. :shock:

Я доказывал. А противоречие в чем?
_hunter
 
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