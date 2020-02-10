Україна готова постачати нафту до Білорусі

Додано: Чет 20 лют, 2020 13:48

Это "заявление" нужно было делать когда пошла отравленная дихлоретаном нефть.

В Омане решить все вопросы.

В сегодняшнем виде - это "заявление" для никого.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.