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Уряд надасть соціальне житло
українцям з низькими доходами

Уряд надасть соціальне житло українцям з низькими доходами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 09:53

Уряд надасть соціальне житло українцям з низькими доходами

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України ухвалив постанову про соціальне житло, яка має зробити більш доступним житло цього типу.

Дивися повний текст Уряд надасть соціальне житло українцям з низькими доходами.
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