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Новий механізм для боротьби
з мінімізаційними схемами...

Новий механізм для боротьби з мінімізаційними схемами...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 10:37

Новий механізм для боротьби з мінімізаційними схемами...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він повідомив на своїй сторінці.

Дивися повний текст Новий механізм для боротьби з мінімізаційними схемами при сплаті ПДВ - Верланов.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 10:37

А что с историей с обыском у Верланова в связи с этим самым НДС ? Опровержения не было, продолжения тоже. Решили "такая корова нужна самому" ? :)
Igorten
 
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