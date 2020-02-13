Про це він повідомив на своїй сторінці.
Дивися повний текст Новий механізм для боротьби з мінімізаційними схемами при сплаті ПДВ - Верланов.
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Додано: Чет 20 лют, 2020 10:37
Новий механізм для боротьби з мінімізаційними схемами...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Новий механізм для боротьби з мінімізаційними схемами при сплаті ПДВ - Верланов.
Додано: Чет 20 лют, 2020 10:37
А что с историей с обыском у Верланова в связи с этим самым НДС ? Опровержения не было, продолжения тоже. Решили "такая корова нужна самому" ? :)
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