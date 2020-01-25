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Презентовано смартфон на Windows 10 з підтримкою Android...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 20 лют, 2020 11:00
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Emperion підтвердила розробку смартфона Nebulus, який використовує архітектуру ARM, при цьому пристрій працює під управлінням операційної системи Windows 10 on ARM.
Дивися повний текст Презентовано смартфон на Windows 10 з підтримкою Android (фото)
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Додано: Чет 20 лют, 2020 11:00
телефон, который не может звонить... все... приехали.... а я так надеялся, что не доживу до этого маразма
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