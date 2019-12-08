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SpaceX вивела в космос 60
міні-супутників Starlink для...

SpaceX вивела в космос 60 міні-супутників Starlink для...
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 11:02

SpaceX вивела в космос 60 міні-супутників Starlink для...

Пропонуємо до обговорення:
Аерокосмічна компанія SpaceX вивела на орбіту чергову партію міні-супутників Starlink, які мають створити глобальну мережу та роздавати інтернет на всій планеті.

Дивися повний текст SpaceX вивела в космос 60 міні-супутників Starlink для роздачі інтернету (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 11:02

скоро навигация в околоземном пространстве станет невозможной - загадят орбиту по полной )
Tamagoch
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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