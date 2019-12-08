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SpaceX вивела в космос 60 міні-супутників Starlink для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 20 лют, 2020 11:02
Пропонуємо до обговорення:
Аерокосмічна компанія SpaceX вивела на орбіту чергову партію міні-супутників Starlink, які мають створити глобальну мережу та роздавати інтернет на всій планеті.
Дивися повний текст SpaceX вивела в космос 60 міні-супутників Starlink для роздачі інтернету (відео)
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R2
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Додано: Чет 20 лют, 2020 11:02
скоро навигация в околоземном пространстве станет невозможной - загадят орбиту по полной )
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Tamagoch
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Додано: Сер 26 лют, 2020 16:19
Вот она монополизация интернет услуг и тотальный контроль за всем ився, началось!
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sersilver
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