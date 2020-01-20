"Укрпошта" продовжить доставляти посилки з охопленого коронавірусів Китаю і шукає альтернативні шляхи доставки відправлень в Україні.
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Додано: Чет 20 лют, 2020 11:28
"Укрпошта" шукає альтернативні способи доставки посилок...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Укрпошта\" шукає альтернативні способи доставки посилок з Китаю.
Додано: Чет 20 лют, 2020 11:39
За таку зарплату ген.директор Укрпошти мігби і сам возити пошту з КИТАЮ. А то все шукає, де під лавку закотильсь чи що?
Додано: Чет 20 лют, 2020 11:45
..с каких это пор диреХтор почты стал эксперДом в области вирусологии, чтобы утверждать, что "вирус мол не задерживается на посылках"..?!.. изначально говорилось, что эта хрень не живет без биомассы более 4х дней, затем озвучили 9 дней, проскакивали цифры и в 14+ дней (а при повышенной влажности и пониженной температуре - вирус способен сохранить свои "бойцовские" качества и дольше!!!).. а это уже более как достаточно, чтобы преспокойно пересечь 1/3 Земного шарика и начать убивать "счастливых обладателей" ширпотреба из Поднебесной уже здесь!!!
Додано: Чет 20 лют, 2020 12:32
Доставка Укрпочты работает настолько медленно, что вируса можно не бояться. Посылки доходят до границы Украины, и зависают на 20 дней. А потом еще дней 10-по Украине.
Гончарука - у відставку!
Додано: Чет 20 лют, 2020 12:49
радив би голубому злодійчукові великий шовковий шлях і каравани верблюдів.
Додано: Чет 20 лют, 2020 13:02
Tamagoch Так и есть, последняя посылка из Китая Новой Поштой Интернешнл - 9 дней от заказа до получения. Ну а кто верит в активность вируса вне организма человека более 2-х суток, пусть покупает товары в розетке в 3 раза дороже с обычным, более смертоносным вирусом гриппа.
Додано: Чет 20 лют, 2020 13:51
Из-за таких невежд и гибнут цивилизации.
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
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