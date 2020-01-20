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"Укрпошта" шукає альтернативні
способи доставки посилок...

"Укрпошта" шукає альтернативні способи доставки посилок...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 11:28

"Укрпошта" шукає альтернативні способи доставки посилок...

Пропонуємо до обговорення:
"Укрпошта" продовжить доставляти посилки з охопленого коронавірусів Китаю і шукає альтернативні шляхи доставки відправлень в Україні.

Дивися повний текст \"Укрпошта\" шукає альтернативні способи доставки посилок з Китаю.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 11:28

альтернативные пути - это "Новая почта" и "Мист экспресс" ))
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 11:39

За таку зарплату ген.директор Укрпошти мігби і сам возити пошту з КИТАЮ. А то все шукає, де під лавку закотильсь чи що?
649Sasha
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 11:45

..с каких это пор диреХтор почты стал эксперДом в области вирусологии, чтобы утверждать, что "вирус мол не задерживается на посылках"..?!.. изначально говорилось, что эта хрень не живет без биомассы более 4х дней, затем озвучили 9 дней, проскакивали цифры и в 14+ дней (а при повышенной влажности и пониженной температуре - вирус способен сохранить свои "бойцовские" качества и дольше!!!).. а это уже более как достаточно, чтобы преспокойно пересечь 1/3 Земного шарика и начать убивать "счастливых обладателей" ширпотреба из Поднебесной уже здесь!!!
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 12:32

Доставка Укрпочты работает настолько медленно, что вируса можно не бояться. Посылки доходят до границы Украины, и зависают на 20 дней. А потом еще дней 10-по Украине.
Гончарука - у відставку!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 12:49

радив би голубому злодійчукові великий шовковий шлях і каравани верблюдів.
igorbuda52
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 13:02

Tamagoch Так и есть, последняя посылка из Китая Новой Поштой Интернешнл - 9 дней от заказа до получения. Ну а кто верит в активность вируса вне организма человека более 2-х суток, пусть покупает товары в розетке в 3 раза дороже с обычным, более смертоносным вирусом гриппа.
Vovick
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 13:51

  Vovick написав:Tamagoch Так и есть, последняя посылка из Китая Новой Поштой Интернешнл - 9 дней от заказа до получения. Ну а кто верит в активность вируса вне организма человека более 2-х суток, пусть покупает товары в розетке в 3 раза дороже с обычным, более смертоносным вирусом гриппа.

Из-за таких невежд и гибнут цивилизации. :D
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 14:52

p_a_l В смысле, барыги из розетки? Они - это, естественно, высшая цивилизация (по доходам) в мире :) О таком наваре (в процентах) не мечтает даже ни один мультимиллиардер в мире.
Vovick
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 15:16

p_a_l https://www.cdc.gov/flu/weekly/index.htm
Английский, надеюсь, понимаете?
Vovick
 
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