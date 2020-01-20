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"Укрпошта" шукає альтернативні
способи доставки посилок...

"Укрпошта" шукає альтернативні способи доставки посилок...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 23:18

Гиперлупом.
tigr-uu
 
Повідомлень: 696
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