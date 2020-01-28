У бюджеті столиці цього року передбачено 1 млрд гривень на будівництво нових та реконструкцію існуючих закладів освіти.
Дивися повний текст На “апгрейд” столичних закладів освіти у бюджеті передбачили мільярд.
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Додано: Чет 20 лют, 2020 11:31
На “апгрейд” столичних закладів освіти у бюджеті...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На “апгрейд” столичних закладів освіти у бюджеті передбачили мільярд.
Додано: Чет 20 лют, 2020 11:31
ну да, сенсорный телевизор за 150 тыс. грн. - обалденная весчь... и глючит обалденно, а функционал на 80% недоступен понимаю обычного учителя начальных классов.... но главное, что нужные фирмы заработают денег )
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