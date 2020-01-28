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На “апгрейд” столичних
закладів освіти у бюджеті...

На “апгрейд” столичних закладів освіти у бюджеті...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 11:31

На “апгрейд” столичних закладів освіти у бюджеті...

Пропонуємо до обговорення:
У бюджеті столиці цього року передбачено 1 млрд гривень на будівництво нових та реконструкцію існуючих закладів освіти.

Дивися повний текст На “апгрейд” столичних закладів освіти у бюджеті передбачили мільярд.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 11:31

ну да, сенсорный телевизор за 150 тыс. грн. - обалденная весчь... и глючит обалденно, а функционал на 80% недоступен понимаю обычного учителя начальных классов.... но главное, что нужные фирмы заработают денег )
Tamagoch
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