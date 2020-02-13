Шулявський шляхопровід планують повністю добудувати до початку літа.
Дивися повний текст Шулявський міст планують повністю добудувати до літа - Кличко (фото).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 20 лют, 2020 11:35
Шулявський міст планують повністю добудувати до літа -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шулявський міст планують повністю добудувати до літа - Кличко (фото).
Додано: Чет 20 лют, 2020 12:04
цей "міст" кусок гівна
хтось їздив по ньому?
прокатайтеся і зацініть цей витвір мистецтва.
Додано: Чет 20 лют, 2020 12:07
Якщо я не помиляюся, вартість цього цеху та його демонтажу була включена в вартість тендеру.
|