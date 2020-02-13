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Шулявський міст планують
повністю добудувати до літа -...

Шулявський міст планують повністю добудувати до літа -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 11:35

Шулявський міст планують повністю добудувати до літа -...

Пропонуємо до обговорення:
Шулявський шляхопровід планують повністю добудувати до початку літа.

Дивися повний текст Шулявський міст планують повністю добудувати до літа - Кличко (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 11:35

в чем грандиозность строения? (см.фото)
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 12:04

цей "міст" кусок гівна
хтось їздив по ньому?
прокатайтеся і зацініть цей витвір мистецтва.
pavel2020
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 12:07

Якщо я не помиляюся, вартість цього цеху та його демонтажу була включена в вартість тендеру.
jeugen
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 12:54

Даже смешно смотреть на это и представлять, что стоимость этого ГРАНДИОЗНОГО проекта 2 млрд. грн.
nazarradchenko
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 13:47

На фотке с фонарями асфальт говно.
p_a_l
 
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