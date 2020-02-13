Шулявський міст планують повністю добудувати до літа -...
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Ви в курсі що на мосту на даний час відкрито ТЕХНОЛОГІЧНИЙ рух. міст не зданий до кінця, асфальт не покладений ще до кінця. Не можна оцінювати якість покриття на не завершеному об'єкті. На самому мосту асфальт в теплу погоду будуть виправляти, на покриття є гарантія від підрядника. Ви хотіли би чекати поки міст не добудують повністю? стояти в пробках? Вам відкрили рух, наскількі це можливо на даний час.
bulbasmyasom написав:Ви в курсі що на мосту на даний час відкрито ТЕХНОЛОГІЧНИЙ рух. міст не зданий до кінця, асфальт не покладений ще до кінця. Не можна оцінювати якість покриття на не завершеному об'єкті. На самому мосту асфальт в теплу погоду будуть виправляти, на покриття є гарантія від підрядника. Ви хотіли би чекати поки міст не добудують повністю? стояти в пробках? Вам відкрили рух, наскількі це можливо на даний час.
Китайцы примерно такой же проект за 43 часа закончили: https://www.youtube.com/watch?v=LY9pOfUIA40 Да -- "мы" хотели бы ждать, пока мост достроят полностью. Даже в три раза дольше, чем китайцы. И всю эту неделю даже готовы были бы постоять в пробках...