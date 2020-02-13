Шулявський шляхопровід планують повністю добудувати до початку літа.
Дивися повний текст Шулявський міст планують повністю добудувати до літа - Кличко (фото).
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Додано: Чет 20 лют, 2020 11:35
Шулявський міст планують повністю добудувати до літа -...
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Дивися повний текст Шулявський міст планують повністю добудувати до літа - Кличко (фото).
Додано: Чет 20 лют, 2020 12:07
Якщо я не помиляюся, вартість цього цеху та його демонтажу була включена в вартість тендеру.
Додано: Чет 20 лют, 2020 12:54
Даже смешно смотреть на это и представлять, что стоимость этого ГРАНДИОЗНОГО проекта 2 млрд. грн.
Додано: Чет 20 лют, 2020 14:01
Ви в курсі що на мосту на даний час відкрито ТЕХНОЛОГІЧНИЙ рух. міст не зданий до кінця, асфальт не покладений ще до кінця. Не можна оцінювати якість покриття на не завершеному об'єкті. На самому мосту асфальт в теплу погоду будуть виправляти, на покриття є гарантія від підрядника.
Ви хотіли би чекати поки міст не добудують повністю? стояти в пробках?
Вам відкрили рух, наскількі це можливо на даний час.
Додано: Чет 20 лют, 2020 15:05
Китайцы примерно такой же проект за 43 часа закончили:
Да -- "мы" хотели бы ждать, пока мост достроят полностью. Даже в три раза дольше, чем китайцы. И всю эту неделю даже готовы были бы постоять в пробках...
Додано: Чет 20 лют, 2020 16:52
_hunter у китайцев в ролике проще задача была и в ролике не указана стоимость этого ремонта
Додано: Чет 20 лют, 2020 17:02
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