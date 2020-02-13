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Шулявський міст планують
повністю добудувати до літа -...

Шулявський міст планують повністю добудувати до літа -...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 11:35

Шулявський міст планують повністю добудувати до літа -...

Пропонуємо до обговорення:
Шулявський шляхопровід планують повністю добудувати до початку літа.

Дивися повний текст Шулявський міст планують повністю добудувати до літа - Кличко (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 12:07

Якщо я не помиляюся, вартість цього цеху та його демонтажу була включена в вартість тендеру.
jeugen
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 12:54

Даже смешно смотреть на это и представлять, что стоимость этого ГРАНДИОЗНОГО проекта 2 млрд. грн.
nazarradchenko
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 13:47

На фотке с фонарями асфальт говно.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 14:01

Ви в курсі що на мосту на даний час відкрито ТЕХНОЛОГІЧНИЙ рух. міст не зданий до кінця, асфальт не покладений ще до кінця. Не можна оцінювати якість покриття на не завершеному об'єкті. На самому мосту асфальт в теплу погоду будуть виправляти, на покриття є гарантія від підрядника.
Ви хотіли би чекати поки міст не добудують повністю? стояти в пробках?
Вам відкрили рух, наскількі це можливо на даний час.
bulbasmyasom
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 15:05

  bulbasmyasom написав:Ви в курсі що на мосту на даний час відкрито ТЕХНОЛОГІЧНИЙ рух. міст не зданий до кінця, асфальт не покладений ще до кінця. Не можна оцінювати якість покриття на не завершеному об'єкті. На самому мосту асфальт в теплу погоду будуть виправляти, на покриття є гарантія від підрядника.
Ви хотіли би чекати поки міст не добудують повністю? стояти в пробках?
Вам відкрили рух, наскількі це можливо на даний час.

Китайцы примерно такой же проект за 43 часа закончили:
https://www.youtube.com/watch?v=LY9pOfUIA40
Да -- "мы" хотели бы ждать, пока мост достроят полностью. Даже в три раза дольше, чем китайцы. И всю эту неделю даже готовы были бы постоять в пробках...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 16:52

_hunter у китайцев в ролике проще задача была и в ролике не указана стоимость этого ремонта
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 17:02

  omb написав:_hunter у китайцев в ролике проще задача была и в ролике не указана стоимость этого ремонта

Насколько проще? -- в два раза? -- в три? Чем, кстати, она проще? -- точно так же заменили два пролета.
Цена легко ищется: 6.1 лямов...
Т.е. разница в сложности в 10 раз легко покрывается.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 17:35

_hunter тем, что не строятся сьезды/заезды, не заменены опоры, заменили только центральный пролет и еще куча всего
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за комуналку в феврале и +25 ГРН за регистрацию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 00:05

Re: Шулявський міст планують повністю добудувати до літа -..

  omb написав:еще куча всего
Уточню - куча бабла налогоплательщиков в карман киевских чинуш.
Vovick
 
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