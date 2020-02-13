Так когда в лужу, да при +2 положить, хоть из самого Сингапура привези асфальт, где улицы это гоночные трассы - на выхлопе говно и будет
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 08:12
Так когда в лужу, да при +2 положить, хоть из самого Сингапура привези асфальт, где улицы это гоночные трассы - на выхлопе говно и будет
Востаннє редагувалось EKO в П'ят 21 лют, 2020 08:22, всього редагувалось 1 раз.
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
Додано: П'ят 21 лют, 2020 08:18
Re: Шулявський міст планують повністю добудувати до літа -..
Ну вы сравнили - "юг" с пальцем
Китайцы за 10 дней с ноля больницу на полторы тысячи пациентов построили, а у нас за 3 недели нашли советский санаторий мвд, прямо в центре села, для карантина людей из Уханя.
Да и тот на 100% не оборудован как нужно и не охраняется как должно - как оказалось
Подозреваю, что там, как в самолете было, проходы меду номерами пленкой завесили и скотчем заклеили. И сказали - что это убережет от вируса.
Д...лы. тля
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
Додано: П'ят 21 лют, 2020 08:25
Re: Шулявський міст планують повністю добудувати до літа -..
Эээ... как это "точно так же"?
У них капитально делали. У нас - стоят временные опоры, деревяшками подпертые (аля, днепровское ноухау).
Дерево-сосна, оно нонче дорагое
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
Додано: П'ят 21 лют, 2020 09:07
Vovick наверно не без этого, у вас есть факты? в органы заявление подали?
Додано: П'ят 21 лют, 2020 09:17
Re: Шулявський міст планують повністю добудувати до літа -..
Работают
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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